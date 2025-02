Caching

Prisma Postgres comes with a built-in global cache (enabled by Prisma Accelerate) that helps you speed up your database queries.

You can cache results on a per-query level using the cacheStrategy option in any Prisma ORM query, e.g.:

const users = await prisma . user . findMany ( {

cacheStrategy : {

ttl : 60 ,

swr : 60

}

} )



Check out the caching documentation for details.