Using the Nuxt Prisma Module

The Nuxt Prisma module simplifies the integration of Prisma ORM into your Nuxt applications. This module provides several features to streamline the setup and usage of Prisma, making it easier to manage your database interactions.

Project initialization : Automatically sets up a Prisma ORM project with a SQLite database within your Nuxt project.

Composable : Provides an auto-imported usePrismaClient() composable for use in your Vue files.

API Route Integration : Automatically imports an instance of prisma for use in your API routes.

Prisma Studio access: Enables access to Prisma Studio through Nuxt Devtools for database management.

Create a new Nuxt Project : npx nuxi@latest init test-nuxt-app

Navigate to project directory and install @prisma/nuxt : cd test-nuxt-app

npm install @prisma/nuxt

Add @prisma/nuxt to your nuxt.config.ts : export default defineNuxtConfig ( {

modules : [ "@prisma/nuxt" ] ,

devtools : { enabled : true } ,

} ) ;

Start the development server: npm run dev

Starting the development server will: Automatically install the Prisma CLI

Initialize a Prisma project with SQLite

Create an User and Post example model in the Prisma Schema

and example model in the Prisma Schema Prompt you to run a migration to create database tables with Prisma Migrate

Install and generate a Prisma Client

Prompt you to start the Prisma Studio You can now use Prisma ORM in your project. If you accepted the prompt to add Prisma Studio, you can access Prisma Studio through the Nuxt Devtools. See the usage section to learn how to use Prisma Client in your app.

If you're using Nuxt server components , you can use the global instance of the Prisma Client in your .server.vue files:

< script setup >

const prisma = usePrismaClient ( )

const user = await prisma . user . findFirst ( )

</ script >



< template >

< p > {{ user.name }} </ p >

</ template >



You can use the auto-imported Prisma Client instance, prisma, in your Nuxt API route as follows:

export default defineEventHandler ( async ( event ) => {

return {

user : await prisma . user . findFirst ( ) ,

} ;

} ) ;



After running through the initial setup prompts, this module creates the lib/prisma.ts file which contains a global instance of Prisma Client.

import { PrismaClient } from '@prisma/client'



const prismaClientSingleton = ( ) => {

return new PrismaClient ( )

}



declare const globalThis : {

prismaGlobal : ReturnType < typeof prismaClientSingleton > ;

} & typeof global ;



const prisma = globalThis . prismaGlobal ?? prismaClientSingleton ( )



export default prisma



if ( process . env . NODE_ENV !== 'production' ) globalThis . prismaGlobal = prisma



You can customize Prisma Client's capabilities by using client extensions in your lib/prisma.ts file. Here is an example using the Pulse client extension :

import { PrismaClient } from '@prisma/client'

import { withPulse } from '@prisma/extension-pulse'



const prismaClientSingleton = ( ) => {

return new PrismaClient ( ) . $ extends ( withPulse ( {

apiKey : process . env . PULSE_API_KEY

} ) )

}



declare const globalThis : {

prismaGlobal : ReturnType < typeof prismaClientSingleton > ;

} & typeof global ;



const prisma = globalThis . prismaGlobal ?? prismaClientSingleton ( )



export default prisma



if ( process . env . NODE_ENV !== 'production' ) globalThis . prismaGlobal = prisma



